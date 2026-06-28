Новые правила ЖКХ ждут жителей Нижегородской области с 1 сентября

Изменения затронут и советы многоквартирных домов. Теперь протокол об избрании членов совета должны будут подписывать не только участники собрания, но и сами избранные представители. Кроме того, собственники смогут принять решение, чтобы председатель совета дома действовал не единолично, а совместно с другими членами совета. По мнению парламентария, это позволит эффективнее решать вопросы содержания дома и сделает систему управления более открытой и прозрачной.