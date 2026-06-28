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На Воронеж надвигается магнитная буря

30 июня, примерно к 06:00, колебания достигнут отметки в 5 баллов.

Источник: Комсомольская правда

Воронежскую область в конце июня накроет волна геомагнитной активности, которая достигнет пика к середине рабочей недели. По данным прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, первые отголоски бури воронежцы ощутят уже в ночь на понедельник, 29 июня, однако утром вторника возмущения магнитосферы перерастут в полноценную бурю.

Согласно графику ученых, к полуночи 29 июня индекс геомагнитной активности подскочит до 4 баллов (желтый уровень). 30 июня после нескольких часов сильного возбуждения, примерно к 06:00, колебания достигнут отметки в 5 баллов. Этот красный уровень классифицируется специалистами как слабая магнитная буря (G1). К вечеру вторника постепенно показатели снизятся до безопасных значений.

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