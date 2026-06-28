На Воронеж надвигается магнитная буря

Воронежскую область в конце июня накроет волна геомагнитной активности, которая достигнет пика к середине рабочей недели. По данным прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, первые отголоски бури воронежцы ощутят уже в ночь на понедельник, 29 июня, однако утром вторника возмущения магнитосферы перерастут в полноценную бурю.