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Путин заявил о запасах бензина в России на уровне 1,7 млн тонн

Запасы бензина в России составляют 1,7 миллиона тонн. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка. По его словам, такие данные содержатся в справке, которую представило Минэнерго.

«По справке, которую Минэнерго представило, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Ну, есть небольшое снижение, всего 4%», — сказал глава государства.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин поручил вместе с крупнейшими энергетическими компаниями обеспечить бесперебойные поставки топлива на внутренний рынок. Глава государства предложил в широком составе обсудить дополнительные меры для стабильного снабжения граждан, бизнеса, предприятий и социально значимых организаций.

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