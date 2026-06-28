Путин поручил обеспечить АПК топливом по сезонному графику

Вместе с тем Путин заявил, что запасы бензина в России остаются стабильными. По словам президента, на внутренний рынок уже начали направлять ранее накопленные объёмы топлива. Глава государства отметил, что текущие показатели почти соответствуют уровню аналогичного периода прошлого года. Ссылаясь на данные Минэнерго, Путин сообщил, что запасы бензина сейчас составляют 1,7 млн тонн. Это лишь на 4% ниже прошлогоднего уровня за тот же период.