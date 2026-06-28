Путин поручил обеспечить АПК топливом по сезонному графику

Глава государства отметил, что летом сельхозпроизводители и фермерские хозяйства сталкиваются с высокой нагрузкой. В этот период для них особенно важны стабильные поставки топлива. По словам Путина, необходимо приложить все усилия, чтобы аграрии получили нужные объёмы вовремя. Он подчеркнул, что от этого напрямую зависит урожай.
Президент также указал, что вопрос обеспечения АПК горючим должен оставаться одним из приоритетов при обсуждении мер на топливном рынке.
Вместе с тем Путин заявил, что запасы бензина в России остаются стабильными. По словам президента, на внутренний рынок уже начали направлять ранее накопленные объёмы топлива. Глава государства отметил, что текущие показатели почти соответствуют уровню аналогичного периода прошлого года. Ссылаясь на данные Минэнерго, Путин сообщил, что запасы бензина сейчас составляют 1,7 млн тонн. Это лишь на 4% ниже прошлогоднего уровня за тот же период.
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