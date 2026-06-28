Путин: Частные компании — надёжные партнёры государства в текущей ситуации

Глава государства также сообщил, что уже в июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели. Для этого мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов задействованы на максимуме, активно используется потенциал средних и малых предприятий. Кроме того, были сокращены сроки текущих ремонтных работ, а плановые перенесены на более позднее время. Путин добавил, что на внутренний рынок также поступили ранее накопленные резервы топлива.