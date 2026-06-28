Путин: Частные компании — надёжные партнёры государства в текущей ситуации

«Особо отмечу, что в сложившейся ситуации ведущие, в том числе частные, компании показывают себя как надёжные партнёры государства. Возникающие нестандартные задачи решаются, причём решаются чётко, оперативно, грамотно в интересах страны и наших граждан», — сказал Путин.
Глава государства также сообщил, что уже в июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели. Для этого мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов задействованы на максимуме, активно используется потенциал средних и малых предприятий. Кроме того, были сокращены сроки текущих ремонтных работ, а плановые перенесены на более позднее время. Путин добавил, что на внутренний рынок также поступили ранее накопленные резервы топлива.
Ранее Владимир Путин поручил крупнейшим энергетическим компаниям обеспечить бесперебойные поставки топлива на внутренний рынок. Президент предложил обсудить дополнительные меры для стабильного снабжения граждан, бизнеса и социально значимых организаций. Он также подчеркнул важность проверки реализации ранее утверждённых решений.
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