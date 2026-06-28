Катя Лель заявила, что в прошлой жизни была сыном фараона Рамзеса Второго

— Я хочу сделать раскадровку своего генеалогического древа и узнать, кто же мои предки. Мне кажется, это нужно. Просто надо этим заняться. Я знаю, что у меня было много разных воплощений. Какое самое высокое мое воплощение? В Египте я была одним из сыновей Рамзеса II, — приводят ее слова в материале.