Певица Катя Лель заявила, что в прошлой жизни была сыном фараона Рамзеса Второго. Об этом она сказала корреспонденту KP.ru.
— Я хочу сделать раскадровку своего генеалогического древа и узнать, кто же мои предки. Мне кажется, это нужно. Просто надо этим заняться. Я знаю, что у меня было много разных воплощений. Какое самое высокое мое воплощение? В Египте я была одним из сыновей Рамзеса II, — приводят ее слова в материале.
В декабре Катя Лель предупредила россиян, что в следующем году на человечество могут напасть инопланетяне. По словам артистки, людям не нужно тщательно готовиться к предстоящему событию. Несмотря на это, его следует принять «с благодарностью». Скорый контакт с другими цивилизациями она считает потрясающей новостью. Певица добавила, что человечеству необходимы помощь вселенских сил и расширение сознания. Артистка утверждает, что визит пришельцев не принесет никаких бед.
По словам артистки, она неоднократно контактировала с пришельцами. Например, в 16 лет, как утверждает Лель, инопланетяне с созвездия Орион украли ее зубы. Певица также объяснила, стоит ли россиянам бояться возможного нашествия НЛО, о котором так часто говорят в последнее время.