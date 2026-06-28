Вольфрам из Казахстана: В США раскрыли, кто получит многомиллиардную прибыль от сделки с Астаной

Президент США Дональд Трамп заключил с Казахстаном многомиллиардное соглашение, которое принесет хорошую прибыль его сыновьям, а также детям главы Минторга страны Говарда Лютника. Об этом сообщила газета The New York Times.
По данным издания, речь идет о компании Kaz Resourses, которая начнет разрабатывать одно из крупнейших месторождений вольфрама на территории Казахстана. При этом администрация Трампа уже одобрила предварительные заявки на получение федерального финансирования в размере до 1,6 млрд долларов для этой компании.
В публикации отметили, что после этого к сделке решили присоединиться сыновья главы Белого дома и Лютника, которые выкупили 20-процентную долю в этом проекте.
Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший стали совладельцами компании, связанной с разработкой вольфрамовых месторождений в Казахстане. По данным газеты Financial Times, в августе 2025 года братья Трамп приобрели долю в строительной группе Skyline Builders. После ряда сделок компания получила 20% в структуре Kaz Resources, связанной с инвестиционной группой Cove Capital.