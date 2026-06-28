Вольфрам из Казахстана: В США раскрыли, кто получит многомиллиардную прибыль от сделки с Астаной

По данным издания, речь идет о компании Kaz Resourses, которая начнет разрабатывать одно из крупнейших месторождений вольфрама на территории Казахстана. При этом администрация Трампа уже одобрила предварительные заявки на получение федерального финансирования в размере до 1,6 млрд долларов для этой компании.