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Экономисты назвали четыре главные угрозы человечеству

Банк международных расчётов (BIS) опубликовал ежегодный обзор глобальной экономической ситуации, в котором указал на усиление факторов нестабильности. По мнению аналитиков организации, сочетание нескольких долгосрочных вызовов создаёт повышенный уровень неопределённости для всей мировой системы.

Банк международных расчётов (BIS) опубликовал ежегодный обзор глобальной экономической ситуации, в котором указал на усиление факторов нестабильности. По мнению аналитиков организации, сочетание нескольких долгосрочных вызовов создаёт повышенный уровень неопределённости для всей мировой системы.

В докладе выделены четыре фактора. Первый — это устойчиво высокая инфляция, которая продолжает фиксироваться в разных странах. Нарушения в цепочках поставок, по мнению экспертов, закрепляют завышенные инфляционные ожидания как среди предпринимателей, так и среди домохозяйств. В качестве положительного момента названо соглашение между США и Ираном, открывшее Ормузский пролив, что позволяет избежать наиболее негативных сценариев.

Второй блок рисков связан с текущим бумом инвестиций в искусственный интеллект. Аналитики обращают внимание на две стороны медали: с одной стороны, возможный перегрев рынка из-за избыточных вложений, с другой — потенциальное негативное воздействие ИИ на занятость и структуру рабочих мест. Дополнительное беспокойство вызывают финансовые дисбалансы из-за завышенной стоимости активов и большого объёма заёмных средств, задействованных в этом секторе.

Третий риск, по версии BIS, — это продолжающийся рост суверенного долга в ряде государств. В отчёте подчёркивается, что это явление формирует новую взаимосвязь между национальной платёжеспособностью и стабильностью финансовых систем в целом. Аналитики призывают правительства к более строгой бюджетной политике.

Четвёртым фактором аналитики называют общую нестабильность, усугубляемую всеми перечисленными пунктами. В итоговых выводах BIS акцентирует необходимость дисциплинированного подхода к сокращению долговой нагрузки, сдерживанию цен и укреплению устойчивости финансовых институтов по всему миру.

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