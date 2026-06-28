Экономисты назвали четыре главные угрозы человечеству

В докладе выделены четыре фактора. Первый — это устойчиво высокая инфляция, которая продолжает фиксироваться в разных странах. Нарушения в цепочках поставок, по мнению экспертов, закрепляют завышенные инфляционные ожидания как среди предпринимателей, так и среди домохозяйств. В качестве положительного момента названо соглашение между США и Ираном, открывшее Ормузский пролив, что позволяет избежать наиболее негативных сценариев.