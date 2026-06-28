Экономисты назвали четыре главные угрозы человечеству

Банк международных расчётов (BIS) опубликовал ежегодный обзор глобальной экономической ситуации, в котором указал на усиление факторов нестабильности. По мнению аналитиков организации, сочетание нескольких долгосрочных вызовов создаёт повышенный уровень неопределённости для всей мировой системы.
В докладе выделены четыре фактора. Первый — это устойчиво высокая инфляция, которая продолжает фиксироваться в разных странах. Нарушения в цепочках поставок, по мнению экспертов, закрепляют завышенные инфляционные ожидания как среди предпринимателей, так и среди домохозяйств. В качестве положительного момента названо соглашение между США и Ираном, открывшее Ормузский пролив, что позволяет избежать наиболее негативных сценариев.
Второй блок рисков связан с текущим бумом инвестиций в искусственный интеллект. Аналитики обращают внимание на две стороны медали: с одной стороны, возможный перегрев рынка из-за избыточных вложений, с другой — потенциальное негативное воздействие ИИ на занятость и структуру рабочих мест. Дополнительное беспокойство вызывают финансовые дисбалансы из-за завышенной стоимости активов и большого объёма заёмных средств, задействованных в этом секторе.
Третий риск, по версии BIS, — это продолжающийся рост суверенного долга в ряде государств. В отчёте подчёркивается, что это явление формирует новую взаимосвязь между национальной платёжеспособностью и стабильностью финансовых систем в целом. Аналитики призывают правительства к более строгой бюджетной политике.
Четвёртым фактором аналитики называют общую нестабильность, усугубляемую всеми перечисленными пунктами. В итоговых выводах BIS акцентирует необходимость дисциплинированного подхода к сокращению долговой нагрузки, сдерживанию цен и укреплению устойчивости финансовых институтов по всему миру.
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