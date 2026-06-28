Главные новости за выходные 27−28 июня

В Курск вернулись пять мирных жителей, захваченных военнослужащими Вооруженных сил Украины в 2024 году. Встречать освобожденных граждан приехали их родные и близкие, а также официальные лица, включая губернатора Курской области Александра Хинштейна. Сейчас российские власти занимаются поиском других пленных, захваченных во время боев в Курской области, сообщил Александр Хинштейн. «К сожалению, пока данные о нахождении кого-либо из курян на Украине не подтверждаются, но мы надежды не теряем», — написал он.