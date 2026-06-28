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Главные новости за выходные 27−28 июня

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что норматив по продаже бензина на бирже снижен с 15% до 10%. Мера будет действовать три месяца, начиная с 1 июля. Речь идет об обязательном минимальном проценте от всего произведенного топлива, который крупные нефтяные компании должны продавать через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу.

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что норматив по продаже бензина на бирже снижен с 15% до 10%. Мера будет действовать три месяца, начиная с 1 июля. Речь идет об обязательном минимальном проценте от всего произведенного топлива, который крупные нефтяные компании должны продавать через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу.

«Единая Россия» утвердила федеральный список кандидатов и одномандатников на выборы в Госдуму. В федеральный список вошли 400 человек. Кроме того, партия выдвинула 225 кандидатов по одномандатным округам. Список разделен на 57 региональных групп. Решение было принято во время первого этапа XXIII съезда партии. В общефедеральную часть списка вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военкор, замглавы ВГТРК Евгений Поддубный, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова и начальник главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин.

В мае россияне сняли со срочных депозитов 280,5 млрд руб., следует из отчетности банков. Это стало рекордным показателем по оттоку средств физлиц с депозитов с начала года. Сильнее всего сократился портфель срочных вкладов следующих банков: Сбербанк (отток составил 211,6 млрд руб.); РСХБ (39,4 млрд руб.); Альфа-банк (35,8 млрд руб.); ВТБ (30,8 млрд руб.); ГПБ (25,8 млрд руб.); Совкомбанк (22 млрд руб.).

В Курск вернулись пять мирных жителей, захваченных военнослужащими Вооруженных сил Украины в 2024 году. Встречать освобожденных граждан приехали их родные и близкие, а также официальные лица, включая губернатора Курской области Александра Хинштейна. Сейчас российские власти занимаются поиском других пленных, захваченных во время боев в Курской области, сообщил Александр Хинштейн. «К сожалению, пока данные о нахождении кого-либо из курян на Украине не подтверждаются, но мы надежды не теряем», — написал он.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал удары американской авиации по территории Ирана 28 июня. Он заявил, что бомбардировки были необходимы, поскольку Тегеран нарушает договоренности о прекращении огня. Президент усомнился в том, что власти Ирана начнут выполнять условия соглашения. «Может наступить момент, когда мы больше не сможем оставаться благоразумными и будем вынуждены военным путем завершить работу, которую мы очень успешно начали. Если это произойдет, Исламская Республика Иран перестанет существовать», — написал он в соцсети Truth Social.

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