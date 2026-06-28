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В Уфе прошел День гребли на байдарках и каноэ и гребного слалома

В мероприятии приняли участие более 500 человек.

Источник: Национальные проекты России

Спортивный праздник «День гребли на байдарках и каноэ и гребного слалома» прошел с 11 по 13 июня в Уфе при поддержке государственной программы «Спорт России». Участие приняли более 500 человек, сообщили в Министерстве спорта Республики Башкортостан.

Праздник составили образовательная, практическая и соревновательная программы. Одним из ключевых событий стал образовательный семинар на тему «Виды нарушений антидопинговых правил», организованный Федерацией каноэ России.

Состоялся также мастер-класс Максима Опалева, олимпийского чемпиона, 11-кратного чемпиона мира, 14-кратного чемпиона Европы, многократного чемпиона России. В финале мероприятия прошел II этап Всероссийского физкультурного мероприятия «День гребли на байдарках и каноэ и гребного слалома», который объединил любителей и профессионалов разных возрастов.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.