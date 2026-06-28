Мошенники активизировались после удаления программ из App Store

Среди явных маркеров небезопасного приложения — установка через чужой учётную запись разработчика или через бэкап. Также опасны запросы на вход в незнакомый Apple ID или предложение загрузить сторонний профиль конфигурации. Если программа выдаёт себя за известный сервис, но инсталлируется не из официального магазина, практически со стопроцентной вероятностью это подделка.