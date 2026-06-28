Мошенники активизировались после удаления программ из App Store

Аферисты активизировались на фоне удаления некоторых программ из официального магазина Apple. Они предлагают владельцам iPhone восстановить доступ к пропавшим сервисам нелегальными способами — через так называемый режим разработчика или путём восстановления из резервных копий. После того как пользователь переводит предоплату, мошенники исчезают.
Эксперт Максим Александров пояснил, что главная опасность кроется не столько в потере денег на «услуге», сколько в установке поддельного софта. Если владелец смартфона скачивает приложение из непроверенного источника, взламывая систему, он добровольно открывает доступ к своим логинам, паролям и банковским картам. Злоумышленники маскируют вредоносные программы под популярные сервисы, требующие ввода личных данных, и таким образом перехватывают информацию.
Эксперт напомнил, что в iPhone технически невозможно установить программы вне App Store без специальных действий. Поэтому лучшей защитой остаётся скачивание только из единственного легального источника. Любые попытки обойти это правило должны настораживать.
Среди явных маркеров небезопасного приложения — установка через чужой учётную запись разработчика или через бэкап. Также опасны запросы на вход в незнакомый Apple ID или предложение загрузить сторонний профиль конфигурации. Если программа выдаёт себя за известный сервис, но инсталлируется не из официального магазина, практически со стопроцентной вероятностью это подделка.
Установка софта в обход App Store технически сильно ограничена. Чтобы это сделать, пользователю необходимо снять системные ограничения — выполнить джейлбрейк, то есть взломать встроенную защиту iOS. Именно такие устройства становятся главной мишенью мошенников, поскольку на них проще проникнуть и украсть конфиденциальные данные.
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