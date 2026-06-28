«Вынесли унитаз и уехали домой»: Украинские беженцы обчистили квартиру немки, которая их приютила

Немка рассказала, что в 2025 году сдала половину собственного нового дома семье с шестью детьми, искренне пожалев их. Пока хозяйка отсутствовала, жильцы полностью опустошили помещения. Из кухни и ванной исчезли абсолютно все предметы, включая плиту, духовой шкаф, душевую кабину, унитаз и раковины. Кроме того, злоумышленники демонтировали всю отопительную систему вместе с тепловым насосом.
Шелл оценила причинённый ей ущерб в сумму, превышающую 100 тысяч евро. При этом она уточнила, что страховая компания готова покрыть лишь ничтожно малую часть этих расходов. Сейчас её бывшие арендаторы уже находятся на территории Украины, а немецкая полиция начала расследование по факту кражи.
По словам пострадавшей, знакомые прислали ей скриншоты публикаций из социальных сетей. На фотографиях был запечатлён её бывший арендатор вместе с сыном, которые занимались укладкой плитки у себя на родине. Шелл призналась, что пребывает в состоянии шока от произошедшего. Она также добавила, что злоумышленники забрали буквально всё, что возможно было открутить, и если бы у них имелось больше времени, они попытались бы снять даже напольное покрытие.
Ранее сообщалось, что численность украинских мигрантов в Германии может увеличиться. Причиной названы решения польских властей по сокращению социальных пособий. Эксперты в настоящее время анализируют возможные сценарии развития миграционного потока. На ситуацию влияют также улучшение погодных условий и активизация деятельности контрабандистов. Более половины случаев нелегального пересечения восточных границ Германии приходится на граждан Украины.
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