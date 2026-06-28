«Вынесли унитаз и уехали домой»: Украинские беженцы обчистили квартиру немки, которая их приютила

По словам пострадавшей, знакомые прислали ей скриншоты публикаций из социальных сетей. На фотографиях был запечатлён её бывший арендатор вместе с сыном, которые занимались укладкой плитки у себя на родине. Шелл призналась, что пребывает в состоянии шока от произошедшего. Она также добавила, что злоумышленники забрали буквально всё, что возможно было открутить, и если бы у них имелось больше времени, они попытались бы снять даже напольное покрытие.