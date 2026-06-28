Путин: Крупнейшие НПЗ в России работают на максимальной мощности

По словам Путина, запасы бензина в России сейчас составляют около 1,7 миллиона тонн и примерно соответствуют уровню прошлого года. Правительство рассматривает возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива, при этом на некоторых АЗС все еще сохраняются очереди, а нужные марки бензина есть не везде.