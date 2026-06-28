Путин: Крупнейшие НПЗ в России работают на максимальной мощности

Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы в России работают на максимальной мощности. В июле производство топлива должно превысить июньские показатели. С таким заявлением в воскресенье, 28 июня, выступил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации на топливном рынке.
— Известно, что на максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Задействованы потенциалы средних и малых предприятий, также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздний период, — сказал российский лидер.
По словам Путина, запасы бензина в России сейчас составляют около 1,7 миллиона тонн и примерно соответствуют уровню прошлого года. Правительство рассматривает возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива, при этом на некоторых АЗС все еще сохраняются очереди, а нужные марки бензина есть не везде.
Президент поручил принять системные меры для стабилизации рынка и обеспечения бесперебойных поставок топлива, особенно для аграриев. Также он подчеркнул, что в настоящее время необходимо максимально снизить последствия атак на объекты топливной инфраструктуры, передает пресс-служба Кремля.
В российских регионах вводят ограничения на продажу бензина и дизельного топлива в связи с атаками ВСУ на НПЗ, повышенным спросом потребителей и проблемами с логистикой. «Вечерняя Москва» узнала у заместителя гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, действительно ли в РФ сейчас наступил топливный кризис.