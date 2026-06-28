ВОЗ: За неделю жары в Европе погибло свыше 1,3 тысячи человек

Он также подчеркнул, что Европа нагревается быстрее других регионов мира. По его словам, темпы потепления на континенте примерно вдвое выше среднемировых. Отдельно глава ВОЗ отметил, что жилые дома, школы и рабочие пространства в Европе изначально не проектировались под такие температуры. Из-за этого европейцы переживают жару еще тяжелее.