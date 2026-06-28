ВОЗ: За неделю жары в Европе погибло свыше 1,3 тысячи человек

За неделю экстремальной жары в Европе зафиксировали свыше 1,3 тысячи преждевременных смертей, связанных с высокой температурой. Об этом сообщил руководитель ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в социальной сети X.
По его данным, отсчет велся с 21 июня. Глава организации обратил внимание, что последствия солнечного удара часто проявляются не сразу, из-за чего эту угрозу нередко недооценивают.
«Тихий убийца», — так охарактеризовал жару Гебрейесус.
Он также подчеркнул, что Европа нагревается быстрее других регионов мира. По его словам, темпы потепления на континенте примерно вдвое выше среднемировых. Отдельно глава ВОЗ отметил, что жилые дома, школы и рабочие пространства в Европе изначально не проектировались под такие температуры. Из-за этого европейцы переживают жару еще тяжелее.
Ранее KP.RU писал, что в Германии аномальная жара бьет новые рекорды. В государстве второй день подряд отмечают 41,5 градусов тепла.