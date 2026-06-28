Politiken: США оставили тонны опасных отходов на базах в Гренландии

В январе глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен информировал, что после завершения холодной войны из 17 американских объектов в Гренландии функционирует лишь один — военно-космическая база «Питуффик». Численность американских военнослужащих сократилась с 10 тысяч до примерно 200 человек.
«США оставили в Гренландии более масштабное загрязнение (окружающей среды — ред.), чем было известно ранее. Это следует из расследования, проведенного Politiken на по меньшей мере 36 бывших базах и военных объектах США на самом большом острове мира», — отмечается в материале издания.
По данным газеты, на территории бывших американских объектов обнаружены сотни ржавых бочек с дизельным топливом, автомобильные аккумуляторы, изношенные трубы, кабели, куски шифера, а также миллионы литров слаборадиоактивной воды. Как уточняет издание, общий объем оставленных опасных или загрязненных отходов составляет тысячи тонн.
В материале добавляется, что оставшийся мусор содержит тяжелые металлы и вещества, представляющие опасность для окружающей среды. Это наносит ущерб моллюскам и другим морским обитателям Гренландии.