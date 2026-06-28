Politiken: США оставили тонны опасных отходов на базах в Гренландии

«США оставили в Гренландии более масштабное загрязнение (окружающей среды — ред.), чем было известно ранее. Это следует из расследования, проведенного Politiken на по меньшей мере 36 бывших базах и военных объектах США на самом большом острове мира», — отмечается в материале издания.