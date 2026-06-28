В Юсуповском дворце Петербурга открылся цикл концертов «Мультиклассика»

Новый цикл концертов для детей и родителей «Мультиклассика» запустили в Юсуповском дворце Санкт-Петербурга в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в городском комитете по культуре.
На концерте, прошедшем 21 июня, была исполнена сюита «Карнавал животных» Камиля Сен-Санса в исполнении квинтета «Мемори». Каждый музыкальный номер изображал лебедя, слона, кенгуру и других животных. Угадать их зрителям помогала своими изящными па артистка Театра русского балета имени Анны Павловой. В программе музыкального праздника также были мастер-класс от балерины, викторина и другие интерактивные игры.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.