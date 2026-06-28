В Юсуповском дворце Петербурга открылся цикл концертов «Мультиклассика»

На концерте, прошедшем 21 июня, была исполнена сюита «Карнавал животных» Камиля Сен-Санса в исполнении квинтета «Мемори». Каждый музыкальный номер изображал лебедя, слона, кенгуру и других животных. Угадать их зрителям помогала своими изящными па артистка Театра русского балета имени Анны Павловой. В программе музыкального праздника также были мастер-класс от балерины, викторина и другие интерактивные игры.