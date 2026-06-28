Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Юсуповском дворце Петербурга открылся цикл концертов «Мультиклассика»

Детей также ждут мастер-класс и викторина.

Источник: Национальные проекты России

Новый цикл концертов для детей и родителей «Мультиклассика» запустили в Юсуповском дворце Санкт-Петербурга в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в городском комитете по культуре.

На концерте, прошедшем 21 июня, была исполнена сюита «Карнавал животных» Камиля Сен-Санса в исполнении квинтета «Мемори». Каждый музыкальный номер изображал лебедя, слона, кенгуру и других животных. Угадать их зрителям помогала своими изящными па артистка Театра русского балета имени Анны Павловой. В программе музыкального праздника также были мастер-класс от балерины, викторина и другие интерактивные игры.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.