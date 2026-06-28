Самарские студентки победили во всероссийском конкурсе архитекторов

Студентки из Самары заняли первое и второе места на всероссийском конкурсе молодых архитекторов, дизайнеров и урбанистов «Идеи, преобразующие города». Самарскую область представили Виктория Боярова и Вера Брежнева. Об этом сообщили в минобразования Самарской области.