Юные нижегородцы вернулись домой после прерванного отдыха в «Артеке»

Юные нижегородцы, которых вывезли из международного детского центра «Артек» в Крыму, вернулись в родной регион. 26 июня они выехали из Анапы поездом и прибыли домой 29 июня, сообщили в министерстве образования Нижегородской области.
Всего на смену в «Артек» по региональной квоте заезжали 29 детей из Нижегородской области, еще 6 воспитанников — по коммерческим и тематическим путёвкам.
«14 детей продолжили отдых в лагерях Краснодарского края, 1 ребёнок был передан родственникам, 20 воспитанников централизованно возвращаются домой на поезде, — рассказали в региональном Минобре. — Группа из 20 детей централизованно возвращалась на поезде. Они были размещены в одном вагоне и обеспечены горячим питанием на протяжении всего пути».
Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков отметил слаженную работу всех служб.
«Оперативно и с особой заботой. Благодарю коллег Крыма и Краснодарского края за помощь и заботу о наших детей. В сжатые сроки была организована сложная логистическая операция: от координации с коллегами в Крыму и Краснодарском крае до обеспечения безопасного проезда детей в одном вагоне под сопровождением сотрудников центра “Вега”. Такая оперативность возможна только при наличии чётких протоколов взаимодействия и ответственного подхода каждого участника процесса — от регионального министерства образования до сопровождающих на местах. Это системная работа, где каждый элемент выполняет свою функцию для достижения общей цели: безопасности и комфорта ребёнка», — заключил министр.
Как сообщалось ранее, 600 нижегородских детей должны были отдохнуть в этом году в «Артеке», однако на отдых в лагере ввели ограничения.