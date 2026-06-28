Юные нижегородцы вернулись домой после прерванного отдыха в «Артеке»

«Оперативно и с особой заботой. Благодарю коллег Крыма и Краснодарского края за помощь и заботу о наших детей. В сжатые сроки была организована сложная логистическая операция: от координации с коллегами в Крыму и Краснодарском крае до обеспечения безопасного проезда детей в одном вагоне под сопровождением сотрудников центра “Вега”. Такая оперативность возможна только при наличии чётких протоколов взаимодействия и ответственного подхода каждого участника процесса — от регионального министерства образования до сопровождающих на местах. Это системная работа, где каждый элемент выполняет свою функцию для достижения общей цели: безопасности и комфорта ребёнка», — заключил министр.