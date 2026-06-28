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Юные нижегородцы вернулись домой после прерванного отдыха в «Артеке»

Они централизованно были доставлены в родной регион.

Источник: Время

Юные нижегородцы, которых вывезли из международного детского центра «Артек» в Крыму, вернулись в родной регион. 26 июня они выехали из Анапы поездом и прибыли домой 29 июня, сообщили в министерстве образования Нижегородской области.

Всего на смену в «Артек» по региональной квоте заезжали 29 детей из Нижегородской области, еще 6 воспитанников — по коммерческим и тематическим путёвкам.

«14 детей продолжили отдых в лагерях Краснодарского края, 1 ребёнок был передан родственникам, 20 воспитанников централизованно возвращаются домой на поезде, — рассказали в региональном Минобре. — Группа из 20 детей централизованно возвращалась на поезде. Они были размещены в одном вагоне и обеспечены горячим питанием на протяжении всего пути».

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков отметил слаженную работу всех служб.

«Оперативно и с особой заботой. Благодарю коллег Крыма и Краснодарского края за помощь и заботу о наших детей. В сжатые сроки была организована сложная логистическая операция: от координации с коллегами в Крыму и Краснодарском крае до обеспечения безопасного проезда детей в одном вагоне под сопровождением сотрудников центра “Вега”. Такая оперативность возможна только при наличии чётких протоколов взаимодействия и ответственного подхода каждого участника процесса — от регионального министерства образования до сопровождающих на местах. Это системная работа, где каждый элемент выполняет свою функцию для достижения общей цели: безопасности и комфорта ребёнка», — заключил министр.

Как сообщалось ранее, 600 нижегородских детей должны были отдохнуть в этом году в «Артеке», однако на отдых в лагере ввели ограничения.

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