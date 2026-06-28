Путин поручил стабилизировать топливный рынок после жалоб на очереди у АЗС в регионах

Глава государства признал, что очереди на заправках действительно есть, а нужные марки топлива не всегда можно найти в продаже. Правительственный штаб сейчас работает круглосуточно, на рынок уже направили накопленные объёмы горючего, а запасы бензина в стране составляют 1,7 млн тонн — почти столько же, сколько годом ранее.