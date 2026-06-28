МЧС предупреждает жителей Прикамья о ливнях и тумане 29 июня

Прикамье в ближайшие сутки, 29 июня, ждет прохождение неблагоприятных метеорологических явлений. МЧС рекомендует жителям региона рекомендуют соблюдать внимательность и осторожность.
Согласно прогнозу Пермского ЦГМС, ночью ожидается умеренный, местами сильный и очень сильный дождь, сильный ливень, местами туман. Днем пройдет небольшой, в отдельных районах умеренный дождь. Ночная температура воздуха окажется в пределах +8…+13 градусов, днем — от +16 до +21 градуса.
В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение ДТП. Необходимо избегать нахождение рядом с линиями электропередач.
МЧС рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений, движение осуществлять с учетом дорожного покрытия. Пешеходам требуется особая осторожность при ходьбе, переходе проезжей части.
В период грозы требуется воздержаться от прогулок и поездок, покинуть открытое пространство и укрыться в помещении. Находясь на улице не прячьтесь под высокими деревьями.
Телефон вызова экстренных служб — «112».