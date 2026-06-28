В Челябинске школьников научили снимать видео

Учащимся рассказали, как следить за чистотой камеры, искать обилие света и выбирать чистый фон с минимумом отвлекающих деталей. Ребята освоили главное правило: в кадре должно что-то происходить, а для этого должен двигаться объект либо сама камера. Гости также разобрали планы видео — от детали и крупного до среднего, общего и дальнего. На примерах участники выяснили, как смена ракурсов создает динамику и удерживает внимание зрителя.