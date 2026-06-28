В Челябинске школьников научили снимать видео

Мастер-класс для школьников, посвященный созданию видео, состоялся в центре развития цифровых технологий в Челябинске. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития региона.
Учащимся рассказали, как следить за чистотой камеры, искать обилие света и выбирать чистый фон с минимумом отвлекающих деталей. Ребята освоили главное правило: в кадре должно что-то происходить, а для этого должен двигаться объект либо сама камера. Гости также разобрали планы видео — от детали и крупного до среднего, общего и дальнего. На примерах участники выяснили, как смена ракурсов создает динамику и удерживает внимание зрителя.
Затем школьники разделились на команды и выполнили три задания. Сначала они сняли и смонтировали обзор на центр развития цифровых технологий, потом попробовали себя в рекламе, а в конце занятия делали музыкальный клип.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.