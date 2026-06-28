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Пекло века: В Польше побит 100-летний температурный рекорд — в Торуне +40,3 градуса

В польском городе Торунь температура воздуха достигла 40,3 градуса, обновив исторический максимум. Об этом телеканалу Polsat сообщила пресс-секретарь Института метеорологии и водного хозяйства Польши.

Источник: Life.ru

Предыдущий рекорд держался более 100 лет. Его зафиксировали 29 июня 1921 года в городе Прошков на западе страны, где тогда воздух прогрелся до 40,2 градуса. На фоне экстремальной жары в Польше ввели второй и третий уровни опасности. Предупреждения действуют из-за высоких температур, которые сохраняются в стране в воскресенье.

Напомним, что Европу накрыла аномальная жара. Из-за высоких температур в Британии погибли семь человек, которые решили охладиться в водоёмах. Спасатели предупреждают: даже в жаркий день вода может оставаться слишком холодной для резкого погружения. Холодовой шок вызывает непроизвольный вдох, учащённое дыхание и резкий скачок пульса.

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