Пекло века: В Польше побит 100-летний температурный рекорд — в Торуне +40,3 градуса

Предыдущий рекорд держался более 100 лет. Его зафиксировали 29 июня 1921 года в городе Прошков на западе страны, где тогда воздух прогрелся до 40,2 градуса. На фоне экстремальной жары в Польше ввели второй и третий уровни опасности. Предупреждения действуют из-за высоких температур, которые сохраняются в стране в воскресенье.
Напомним, что Европу накрыла аномальная жара. Из-за высоких температур в Британии погибли семь человек, которые решили охладиться в водоёмах. Спасатели предупреждают: даже в жаркий день вода может оставаться слишком холодной для резкого погружения. Холодовой шок вызывает непроизвольный вдох, учащённое дыхание и резкий скачок пульса.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.