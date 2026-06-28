Пекло века: В Польше побит 100-летний температурный рекорд — в Торуне +40,3 градуса

Предыдущий рекорд держался более 100 лет. Его зафиксировали 29 июня 1921 года в городе Прошков на западе страны, где тогда воздух прогрелся до 40,2 градуса. На фоне экстремальной жары в Польше ввели второй и третий уровни опасности. Предупреждения действуют из-за высоких температур, которые сохраняются в стране в воскресенье.