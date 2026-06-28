«Первый блин комом»: Губерниев раскритиковал первую игру Узбекистана на ЧМ-2026

— Там не очень здорово сыграли лидеры, в каждом компоненте соперники были сильнее. (Полузащитник Аббосбек — прим. «ВМ») Файзуллаев, то что я видел, едва ли не каждое единоборство проиграл. Команда стушевалась, не было такой самоотдачи. Игроки старались, но не получилось. Они дебютанты, первый блин комом. Попали на чемпионат мира и уже молодцы, — приводит его слова «Спорт Экспресс».