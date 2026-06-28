«Первый блин комом»: Губерниев раскритиковал первую игру Узбекистана на ЧМ-2026

Сборная Узбекистана сыграла не лучшим образом, однако сам факт выхода на Чемпионат мира 2026 для команды — уже достижение. С таким заявлением выступил комментатор Дмитрий Губерниев.
— Там не очень здорово сыграли лидеры, в каждом компоненте соперники были сильнее. (Полузащитник Аббосбек — прим. «ВМ») Файзуллаев, то что я видел, едва ли не каждое единоборство проиграл. Команда стушевалась, не было такой самоотдачи. Игроки старались, но не получилось. Они дебютанты, первый блин комом. Попали на чемпионат мира и уже молодцы, — приводит его слова «Спорт Экспресс».
Португалия разгромила национальную команду Узбекистана со счетом 5:0. Нападающий Криштиану Роналду в рамках встречи оформил дубль. При этом узбекский голкипер Абдувохид Нематов отметился автоголом.
Капитан клуба «Ан-Наср» стал первым игроком в истории, который забил голы на шести ЧМ. 41-летний футболист в рамках игры с Узбекистаном прервал свою десятиматчевую безголевую серию.
Несмотря на это, бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает, что аргентинский футболист Лионель Месси возглавит список лучших бомбардиров ЧМ после мундиаля.