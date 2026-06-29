Участник СВО сделал предложение возлюбленной на съезде «Единой России»

Сидоренко принимала участие в волонтерских миссиях «Единой России» и является активисткой Молодой гвардии Единой России.
Молодую пару поздравил председатель партии Дмитрий Медведев. Он отметил, что еще до подведения итогов съезда произошло важное и радостное событие. По словам Медведева, предложение руки и сердца стало наглядным примером семейных ценностей и их воплощения.
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Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.Читать дальше