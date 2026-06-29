Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участник СВО сделал предложение возлюбленной на съезде «Единой России»

Исполнительный секретарь краснодарского местного отделения «Единой России» и участник специальной военной операции Игорь Скляров сделал предложение своей девушке Алине Сидоренко во время съезда партии, сообщает «ТАСС».

Источник: ИА Татар-информ

Сидоренко принимала участие в волонтерских миссиях «Единой России» и является активисткой Молодой гвардии Единой России.

Молодую пару поздравил председатель партии Дмитрий Медведев. Он отметил, что еще до подведения итогов съезда произошло важное и радостное событие. По словам Медведева, предложение руки и сердца стало наглядным примером семейных ценностей и их воплощения.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше