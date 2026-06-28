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Более 50 спасателей тушат пожар в жилом доме в самом центре Минска, откуда эвакуируют жильцов

Жилой дом горит в самом центре Минска на улице Ленина, идет эвакуация жильцов.

53 сотрудника МЧС и 13 единиц техники тушат пожар в жилом доме в самом центре Минска.

Уже известно, что возгорание в шестиэтажном доме по адресу улица Ленина, 9 произошло на чердаке и кровле. Пожар тушат с применением высотной техники.

По состоянию на 19.47 28 июня пострадавших не обнаружено.

«Проводится эвакуация жильцов», — сообщили в МЧС.

Ранее мы писали, что подросток из Могилева поехал в Минск на такси с родительским сейфом, но его плану помешал один звонок.

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