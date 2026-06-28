Более 50 спасателей тушат пожар в жилом доме в самом центре Минска, откуда эвакуируют жильцов

53 сотрудника МЧС и 13 единиц техники тушат пожар в жилом доме в самом центре Минска.
Уже известно, что возгорание в шестиэтажном доме по адресу улица Ленина, 9 произошло на чердаке и кровле. Пожар тушат с применением высотной техники.
По состоянию на 19.47 28 июня пострадавших не обнаружено.
«Проводится эвакуация жильцов», — сообщили в МЧС.
Ранее мы писали, что подросток из Могилева поехал в Минск на такси с родительским сейфом, но его плану помешал один звонок.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше