Музей Мирового океана стал особо ценным объектом культурного наследия

Музей-заповедник «Музей Мирового океана» — первый в России комплексный морской музей, расположенный в Калининграде. Он имеет экспозиции, посвященные истории исследования и природе океана, геологии и гидрологии, маринистическую библиотеку и действующую экологическую станцию. В Музее мирового океана создана единственная в стране Набережная исторического флота. Также музею принадлежат возрожденные объекты культурного наследия.