Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Музей Мирового океана стал особо ценным объектом культурного наследия

Музей Мирового океана получил статус особо ценного объекта культурного наследия.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об отнесении Музея Мирового океана в Калининграде к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«В целях сохранения историко-культурного наследия народов Российской Федерации постановляю отнести федеральное государственное бюджетное учреждение культуры “Музей-заповедник “Музей Мирового океана”, расположенное по адресу: город Калининград, набережная Петра Великого, дом 1, к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации”, — говорится в тексте указа.

С предложением внести Музей Мирового океана в государственный свод объектов культурного наследия страны выступал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в августе прошлого года.

Ценность знаний, которые можно получить в музее, отмечал и Путин. Глава государства в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту семилетнего Игоря из Московской области, который хотел посетить этот музей.

Музей-заповедник «Музей Мирового океана» — первый в России комплексный морской музей, расположенный в Калининграде. Он имеет экспозиции, посвященные истории исследования и природе океана, геологии и гидрологии, маринистическую библиотеку и действующую экологическую станцию. В Музее мирового океана создана единственная в стране Набережная исторического флота. Также музею принадлежат возрожденные объекты культурного наследия.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше