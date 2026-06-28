Худрук волгоградского НЭТа празднует юбилей

— Мы знаем Вас не только как мудрого руководителя, но и как блистательного актера, чьи работы в спектаклях навсегда остаются в сердцах зрителей. Желаем, чтобы Ваша большая театральная семья Молодежного театра всегда оставалась такой же сплоченной, талантливой и вдохновенной. Пусть за кулисами всегда царит творческий азарт, а в жизни — гармония и благополучие, — поздравляют коллеги руководителя НЭТа.