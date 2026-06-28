Мобильная поликлиника из Набережных Челнов совершила выезд в село Поисево

В среднем медики принимали в день по 40−50 человек. Это были не только жители села Поисево, но люди из окрестных деревень. Пациенты могли пройти всех специалистов, а затем снова явиться на прием к участковому врачу. Узкие специалисты корректировали им лечение и при необходимости давали дополнительные рекомендации.