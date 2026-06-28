Мобильная поликлиника из Набережных Челнов совершила выезд в село Поисево

Мобильная поликлиника, прибывшая из городской клинической больницы № 5 Набережных Челнов, работала с 22 по 26 июня в Поисевской участковой больнице, сообщили в исполнительном комитете Актанышского района Республики Татарстан. Работа передвижного медицинского комплекса осуществляется при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
В составе мобильной поликлиники были специалисты из Набережных Челнов: уролог, хирург, невролог, кардиолог. Кроме того, прием вели и врачи из Актанышской центральной районной больницы: оториноларинголог, офтальмолог и гинеколог.
В среднем медики принимали в день по 40−50 человек. Это были не только жители села Поисево, но люди из окрестных деревень. Пациенты могли пройти всех специалистов, а затем снова явиться на прием к участковому врачу. Узкие специалисты корректировали им лечение и при необходимости давали дополнительные рекомендации.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.