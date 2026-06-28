Температура до плюс 52 градусов пришла в Калининградскую область

В Крыму в течение трех дней — с 28 по 30 июня — ожидается сухая и жаркая погода. По информации регионального гидрометцентра, причиной аномального тепла стало влияние барического и термического гребней, сформировавшихся над регионом. Осадков не предсказывается, а температура будет постепенно повышаться. В связи с ожидаемыми аномальными температурами крымское управление МЧС России заранее объявило экстренное предупреждение, действующее с 28 июня по 2 июля. Власти рекомендуют жителям и туристам соблюдать меры предосторожности.