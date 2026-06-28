Петербургские паралимпийцы взяли 6 медалей на чемпионате по пауэрлифтингу

Представители Санкт-Петербурга завоевали шесть медалей на чемпионате России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Состязание прошло при поддержке государственной программы «Спорт России», сообщили в администрации Выборгского района.
Чемпионат состоялся с 1 по 7 июня в Москве. Всего в соревнованиях приняли участие 169 спортсменов из 44 регионов страны. Из петербуржцев чемпионами стали Марина Бекетова, Ирина Садовникова, Магомед Джамалов, Игорь Шморгун. Серебряную медаль завоевал Сасун Даниелян, а Никита Петренко стал бронзовым призером.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.