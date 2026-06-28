Санду: Молдавия намерена поднять вопрос Приднестровья на переговорах по Украине

Молдавия собирается поднять тему Приднестровья в случае возможных переговоров по установлению мира на Украине. Об этом заявила молдавская глава Майя Санду. Ее слова приводит издание Point.
Санду подчеркнула, что молдавские власти считают Приднестровье частью своей территории и потому этот вопрос постоянно остается на повестке в беседах с европейскими партнерами. По ее словам, и молдавская сторона, и представители ЕС регулярно возвращаются к этой теме, рассчитывая в дальнейшем найти решение.
«Приднестровский регион — часть Республики Молдова», — заявила Санду.
Политик считает, что в случае проведения переговоров о завершении боевых действий на Украине, молдавская сторона может одновременно затронуть и проблему Приднестровья. Как отметила Санду, Кишинев будет требовать вывода российских военных из региона.
Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой поддержал идею объединения республики с Румынией. Он уточнил, что эта инициатива может рассматриваться лишь тогда, когда большая часть чиновников обеих стран одобрит ее.