Новости Перми 28 июня. Тося Чайкина, медведи, свадебный рекорд и ДТП

После исполнения одной из песен артистка села на сцену и растрогалась тёплой поддержкой пермяков, не сдержав слёз. А в конце выступления певица опустилась на колени, поклонилась и поблагодарила пермяков под бурные аплодисменты. Затем Тося Чайкина спустилась к зрителям и сделала памятные фотографии со всеми желающими.