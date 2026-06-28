Новости Перми 28 июня. Тося Чайкина, медведи, свадебный рекорд и ДТП

В дайджесте — главные новости Перми за 28 июня.
Концерт Тоси Чайкиной.
Выступление автора хита «В сердце бахнули стрелы» прошло на эспланаде в рамках молодёжных выходных летнего фестиваля «Город встреч» (16+). На концерт собрались сотни жителей и гостей города, а некоторые поклонники пришли с поддерживающими плакатами.
После исполнения одной из песен артистка села на сцену и растрогалась тёплой поддержкой пермяков, не сдержав слёз. А в конце выступления певица опустилась на колени, поклонилась и поблагодарила пермяков под бурные аплодисменты. Затем Тося Чайкина спустилась к зрителям и сделала памятные фотографии со всеми желающими.
Медведи вышли из леса.
Администрация Чусовского городского округа сообщила, что 26 июня жители посёлка Комарихинский увидели детёныша бурого медведя в районе улицы Пермская, 1а. В тот же день в посёлке станции Кутамыш заметили бурого медведя в районе улицы Зелёная.
Власти просят местных жителей учитывать данную информацию при посещении лесных массивов, а также прилегающих территорий, граничащих с местом обнаружения животных.
Свадебный рекорд.
Зеркальная дата июня стала поводом для более чем 550 пар узаконить свои отношения. Пермь традиционно стала лидером по числу свадеб: 26 июня здесь поженились 172 пары. В Березниках зарегистрировали 30 новых семей, а в Чайковском и Краснокамске — по 22.
Смертельное ДТП.
Утром 28 июня на автомобильной дороге Кострома — Шарья — Киров — Пермь произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген Транспортёр», по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Нива» под управлением водителя 1974 года рождения.
Водитель «Нивы» скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Мужчина, управлявший «Фольксваген Транспортёр», был доставлен в Краснокамскую городскую больницу.