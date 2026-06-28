Движение по Крымскому мосту остановлено

Напомним, что сегодня, 28 июня, над территорией России, в том числе в небе над Республикой Крым, было сбито 72 украинских беспилотника. В течение 12 часов, с 8 утра до 8 вечера по московскому времени, дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали эти дроны.