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В России готовят новые правила для самокатов и электровелосипедов на тротуарах

Предложения планируют представить в ближайшие два-три месяца.

Источник: Клопс.ru

Минтранс готовит изменения, которые должны урегулировать движение электросамокатов и электровелосипедов по тротуарам. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин, передаёт ТАСС в воскресенье, 28 июня.

«Предложения все готовы Понятно, что это всегда такая дискуссия между нами, ГИБДД, общественностью. Предложения все практически готовы. Я думаю, в ближайшие пару-тройку месяцев мы их внесём», — сказал министр.

В мэрии назвали три главные претензии калининградцев к самокатчикам. Полный запрет кикшеринга чиновники сравнили с «сухим законом»: если убрать легальные сервисы, может разрастись нерегулируемый сегмент.

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