В России готовят новые правила для самокатов и электровелосипедов на тротуарах

Минтранс готовит изменения, которые должны урегулировать движение электросамокатов и электровелосипедов по тротуарам. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин, передаёт ТАСС в воскресенье, 28 июня.
«Предложения все готовы Понятно, что это всегда такая дискуссия между нами, ГИБДД, общественностью. Предложения все практически готовы. Я думаю, в ближайшие пару-тройку месяцев мы их внесём», — сказал министр.
В мэрии назвали три главные претензии калининградцев к самокатчикам. Полный запрет кикшеринга чиновники сравнили с «сухим законом»: если убрать легальные сервисы, может разрастись нерегулируемый сегмент.