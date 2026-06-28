Мама впавшей в кому Карповой рассказала, что дочери предстоит трепанация черепа

Звезда шоу «Пацанки» Лаурита Карпова впала в кому после серьезных травм, которые она получила при невыясненных обстоятельствах.
Известно, что Карпова приехала в Самару к матери и вечером отправилась гулять с друзьями. Уже ночью она оказалась на козырьке дома на уровне второго этажа. Кровля не выдержала веса девушки и обрушилась. Пока полиция только устанавливает точные причины случившегося.
Медикам пришлось ввести Карпову в искусственную кому, чтобы не перегружать ее организм. При падении основной удар пришелся на затылок и спину. Последствия травм оказались крайне тяжелыми.
У пострадавшей диагностированы переломы ребер, паралич ног и повреждение спинного мозга. Кроме того, врачи выявили пневмоторакс обоих легких, перелом основания черепа и кровоизлияние в мозг. Врачи продолжают бороться за ее жизнь и уже выполнили операцию по удалению позвонка с последующей установкой пластины.
Накануне произошедшего у Карповой украли паспорт. Она поступила в больницу без документов. Поэтому мама девушки не может получить подробную информацию о ней. Чтобы подтвердить родство, женщина отправится в соответствующие органы за документами.
Ранее у Лауриты фиксировали остановку сердца. Сейчас она пришла в сознание: девушка понимает, где находится, двигает кистями рук, называет свое имя и пытается говорить с врачами, хотя дается это ей с большим трудом. В ближайшее время девушке предстоит трепанация черепа.
— Спасибо большое всем, кто помогает и не безразличен к ситуации Лауриты. Такое тяжелое время для меня. Возможно, она даже не будет ходить. Я просто благодарю всех. Берегите, пожалуйста, себя, — приводит слова матери StarHit.
О произошедшем стало известно 27 июня. Подруга Карповой призвала всех фанатов шоу не проходить мимо и обратить внимание на произошедшее.