Из-за активного роста травы увеличили число косарей на улицах Симферополя

«В этом году погодные условия такие, что всю весну и сейчас данная тенденция продолжается. Это — дождь, солнце, дождь, солнце. Трава растет очень быстро. Нам пришлось в процессе усиливаться. В прошлом году у нас в среднем по городу работало порядка 70 человек. И мы справлялись. В этом году, весной, в мае, нам приходилось доводить количество косарей до 100, чтобы успевать», — подтвердил он.