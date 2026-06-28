Из-за активного роста травы увеличили число косарей на улицах Симферополя

«В этом году погодные условия такие, что всю весну и сейчас данная тенденция продолжается. Это — дождь, солнце, дождь, солнце. Трава растет очень быстро. Нам пришлось в процессе усиливаться. В прошлом году у нас в среднем по городу работало порядка 70 человек. И мы справлялись. В этом году, весной, в мае, нам приходилось доводить количество косарей до 100, чтобы успевать», — подтвердил он.
По словам гостя студии, покос ведется регулярно по графику во всех районах города, как на центральных проездных улицах Симферополя, так и на улицах частного сектора.
«Что касается, июня, то покос травы на центральных проездных улицах производим три раза в месяц. Потом, по отдаленности, более прилегающие к центру улицы — два раза в месяц. И частный сектор у нас в более в “ручном режиме”, но в среднем — раз в месяц», — рассказал директор предприятия.
Роман Гусынин также добавил, что помимо уличной дорожной сети, общественной территории, МБУ «Город» занимается покосом травы на внутриквартальных территориях.
«Это — муниципальные, не отмежеванные территории, в комплексах. Там у нас покос производится два раза в месяц», — дополнил он.
Что касается уборки скошенной травы, то она производится самими работниками службы в течение нескольких дней, подытожил гость эфира.