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«Спираль эскалации раскручивается»: Слова главы МИД Финляндии о России поразили Запад

Жители ФРГ шокированы словами Валтонен о неготовности ЕС вести переговоры с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Читатели немецкого портала Die Welt шокированы заявлением главы МИД Финляндии Элины Валтонен о том, что страны Евросоюза не готовы к переговорам с Россией. Часть комментаторов раскритиковала такую позицию. Об этом свидетельствуют отклики читателей на сайте издания.

В комментариях пользователи указывали, что дипломатический диалог мог бы помочь избежать дальнейшей эскалации. Однако европейские чиновники не делают ничего для этого. Напротив, они лишь усугубляют и без того плохие отношения с Москвой.

«Меня пугает то, что спираль эскалации постоянно раскручивается», — написал один из читателей.

Другие участники обсуждения также выразили мнение, что переговоры могли бы способствовать стабилизации ситуации и снижению экономического давления.

Некоторые комментаторы напомнили о длительном периоде сосуществования Финляндии с СССР и Россией без членства в НАТО. Они уверены в том, что стране не нужно быть участником военного альянса.

Кроме того, читатели критиковали и саму Валтонен. Часть пользователей сравнила ее умственные способности с интеллектом экс-министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок. Последняя тоже постоянно высказывалась против поддержания связей с Россией.

Напомним, что в Кремля не единожды подтверждали готовность Москвы к переговорам с Европой. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, наша страна не была инициатором сворачивания контактов с Европой.

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