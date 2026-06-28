В комментариях пользователи указывали, что дипломатический диалог мог бы помочь избежать дальнейшей эскалации. Однако европейские чиновники не делают ничего для этого. Напротив, они лишь усугубляют и без того плохие отношения с Москвой.
«Меня пугает то, что спираль эскалации постоянно раскручивается», — написал один из читателей.
Другие участники обсуждения также выразили мнение, что переговоры могли бы способствовать стабилизации ситуации и снижению экономического давления.
Некоторые комментаторы напомнили о длительном периоде сосуществования Финляндии с СССР и Россией без членства в НАТО. Они уверены в том, что стране не нужно быть участником военного альянса.
Кроме того, читатели критиковали и саму Валтонен. Часть пользователей сравнила ее умственные способности с интеллектом экс-министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок. Последняя тоже постоянно высказывалась против поддержания связей с Россией.
Напомним, что в Кремля не единожды подтверждали готовность Москвы к переговорам с Европой. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, наша страна не была инициатором сворачивания контактов с Европой.