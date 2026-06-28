Число госпитализированных с сальмонеллезом в Астрахани выросло до 26

Первые сообщения о массовом отравлении в Астрахани появились в субботу, 27 июня. Тогда стало известно, что 14 человек попали в больницы города после употребления готовой еды из гастронома «Михайловский»: как писал Mash, после приема пищи люди почувствовали тошноту и боль в животе, из-за чего обратились в скорую. У всех выявили сальмонеллез. Сегодня региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что ~лабораторно диагноз подтвержден уже у 26 человек~.