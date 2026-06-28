Главный тренер сборной Южной Кореи подал в отставку после провала на ЧМ

«Сегодня я ухожу с поста главного тренера национальной сборной. Я хотел бы извиниться перед болельщиками, которые любят корейский футбол. Мы не добились результатов, на которые рассчитывали, и вся ответственность лежит на мне», — сказал Хон Мён Бо.