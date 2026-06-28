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Главный тренер сборной Южной Кореи подал в отставку после провала на ЧМ

Хон Мён Бо покинул пост главного тренера сборной Республики Корея по футболу. Корейцы заняли третье место в группе А с тремя очками и не смогли выйти в плей-офф. Решение принято по итогам выступления на чемпионате мира, сообщает агентство Рёнхап.

Источник: Life.ru

«Сегодня я ухожу с поста главного тренера национальной сборной. Я хотел бы извиниться перед болельщиками, которые любят корейский футбол. Мы не добились результатов, на которые рассчитывали, и вся ответственность лежит на мне», — сказал Хон Мён Бо.

57-летний специалист возглавлял сборную с 2024 года. Его контракт был рассчитан до Кубка Азии 2027 года. В бытность игроком Хон Мён Бо занял четвёртое место на ЧМ-2002.

Ранее Life.ru писал, что сборная ЮАР впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Путёвку команда завоевала благодаря минимальной победе над Южной Кореей в заключительном туре группового этапа. Матч завершился со счётом 1:0. Единственный гол на 63-й минуте забил Тхапело Масеко.

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