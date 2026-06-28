Лисички, белые, подосиновики: грибной сезон продолжается в Подмосковье

Местами начинают попадаться подосиновики, но их пока немного. А вот сезон подберезовиков выдался коротким: они быстро переросли и стали непригодными для еды. Неожиданным приятным сюрпризом стало появление молодых маслят на крайнем севере Подмосковья, однако их пока еще мало, передает oka.fm.