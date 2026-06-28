Лисички, белые, подосиновики: грибной сезон продолжается в Подмосковье

Количество и разнообразие съедобных грибов в Подмосковье увеличивается с каждым днем. Любители «тихой охоты» выходят в леса, а потом делятся в социальных сетях фотографиями своей добычи.
По урожайности и широте распространения лидируют лисички. Больше всего их на севере области: там грибы растут целыми полянами. Белые грибы стали появляться активнее в Павловском Посаде, Зарайске, Чехове, Коломне и Наро-Фоминске.
Местами начинают попадаться подосиновики, но их пока немного. А вот сезон подберезовиков выдался коротким: они быстро переросли и стали непригодными для еды. Неожиданным приятным сюрпризом стало появление молодых маслят на крайнем севере Подмосковья, однако их пока еще мало, передает oka.fm.
В свою очередь заведующая кафедрой ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины ННГУ имени Лобачевского Екатерина Воденеева рассказала, что любители «тихой охоты» уже могут найти маслята, летние опята, лисички, подосиновики, а также вешенки. Также в последние годы популярность набирает трутовик серно-желтый, который по вкусу напоминает курицу.
Самыми урожайными направлениями на грибы на старте сезона в Московской области являются запад и юг: Серпухов, Чехов и Дмитровский муниципальный округ по Малому бетонному кольцу.