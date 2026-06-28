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Обнаружено тело второго погибшего при ракетной атаке ВСУ на Волгоград

Обнаружено тело второго работника предприятия, погибшего при атаке на Волгоград.

Источник: РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 28 июн — РИА Новости. В Волгограде нашли тело второго погибшего после недавней атаки украинских боевиков, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

«Оперативные службы подтвердили гибель второго сотрудника предприятия — в ходе работ обнаружено тело. Выражаю соболезнования родным и близким», — написал он на платформе «Макс».

Украинские боевики атаковали Волгоградскую область в ночь на субботу и утром 27 июня. В частности, удары пришлись по производственным объектам в Краснооктябрьском районе. Власти сообщали о погибшем работнике, еще одного продолжали искать спасатели.

По уточненным данным, 11 пострадавших госпитализировали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Жилые дома повреждений не получили, локальные возгорания оперативно ликвидировали. Оперативные службы получили поручения провести работы по уточнению и ликвидации последствий.

ВСУ практически ежедневно атакуют гражданские объекты. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.