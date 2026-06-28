Дочь Павла Деревянко стала взрослой: как она выглядит?

У актёра Павла Деревянко, как известно, две дочери, которые родились в предыдущем браке с актрисой Дарьей Мясищевой. Старшей Варваре исполнилось 15 лет, и она уже два года встречается с парнем. Эту тему Варя обсудила на светском мероприятии, которое устроил её отец Павел Деревянко. Глядя на девушку, присутствующие обсудили, как быстро взрослеют чужие дети. Ну и, конечно, пытались разглядеть, насколько девушка похожа на её известного отца. Смотрите видео.