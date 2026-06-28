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Солист «Корней» Бердников раскрыл, кто женится на его 16-летней дочери

Победитель «Фабрики Звёзд» Александр Бердников- отец четверых детей. Старшая Милана выросла и стала завидной невестой. Собственно, тянуть со свадьбой Бердников не стал: Александр сообщил, что этим летом девушка выходит замуж. Но кто же стал избранником 16-летней Миланы? Об этом певец впервые рассказал журналистам.

Победитель «Фабрики Звёзд» Александр Бердников- отец четверых детей. Старшая Милана выросла и стала завидной невестой. Собственно, тянуть со свадьбой Бердников не стал: Александр сообщил, что этим летом девушка выходит замуж. Но кто же стал избранником 16-летней Миланы? Об этом певец впервые рассказал журналистам.