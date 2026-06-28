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Анита Цой поделилась итогами «кастинга невест» для единственного сына

Певица Анита Цой- мама взрослого сына Сергея. Молодому человеку 33 года, он образован и хорош собой, но пока не нашёл вторую половинку. Ну и как любая любящая мама Анита переживает за своего ребенка и даже устроила ему «кастинг невест»: познакомила с хорошими девушками. Чем закончился этот кастинг- певица рассказала на видео.

Певица Анита Цой- мама взрослого сына Сергея. Молодому человеку 33 года, он образован и хорош собой, но пока не нашёл вторую половинку. Ну и как любая любящая мама Анита переживает за своего ребенка и даже устроила ему «кастинг невест»: познакомила с хорошими девушками. Чем закончился этот кастинг- певица рассказала на видео.