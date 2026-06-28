На Солнце заметили гигантскую группу пятен, которая скоро повернётся к Земле

Площадь нынешней области оценивают в 1 190 условных единиц. Предыдущий рекорд года держался с февраля: тогда группа № 4366 разрослась до 1 100 и дала вспышку класса X8.1 — самой мощной категории. Несмотря на размеры, новый гигант пока ведёт себя спокойно: по данным специалистов, он «кипит, бурлит, копит энергию», но реальной активности и признаков крупных взрывов не показывает.