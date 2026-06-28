Новак заявил, что Россия продолжает экспортировать бензин без ущерба для внутреннего рынка

Россия продолжает экспортировать бензин по межправительственным соглашениям, эти объёмы не наносят ущерба внутреннему рынку. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак, его слова Интерфакс приводит в воскресенье, 28 июня.
«По межправсоглашениям пока у нас нет запрета. В данном случае мы каждый раз вместе с нашими партнёрами, с которыми заключены такие соглашения, смотрим текущую ситуацию, потребности и обеспечение потребностей в таком же минимальном объёме для того, чтобы были обеспечены потребности внутреннего рынка», — отметил зампредседателя правительства.
Путин отметил, что крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы работают на пределе загрузки. В июле производство основных видов топлива должно превысить июньский уровень, а для покрытия внутреннего спроса уже начали использовать резервы.