Новак заявил, что Россия продолжает экспортировать бензин без ущерба для внутреннего рынка

«По межправсоглашениям пока у нас нет запрета. В данном случае мы каждый раз вместе с нашими партнёрами, с которыми заключены такие соглашения, смотрим текущую ситуацию, потребности и обеспечение потребностей в таком же минимальном объёме для того, чтобы были обеспечены потребности внутреннего рынка», — отметил зампредседателя правительства.