Тот самый тренер Загитовой и Щербаковой: Даниил Глейхенгауз с женой на светском вечере

На светской премии, где дресс-код предполагал оттенки от песочного и кремового до оранжевого и бургунди, появились Даниил Глейхенгауз и его супруга Ольга Паутова. Даниил — известный фигурист, а теперь заслуженный тренер, работающий в команде Этери Тутберидзе. Именно он ставил программы для олимпийских чемпионок Алины Загитовой и Анны Щербаковой. На мероприятие пара выбрала благородный белый цвет. Даниил появился в классической белой рубашке и темных брюках — лаконично и со вкусом. Ольга же сияла в струящемся белом платье с глубоким вырезом: ткань легко ниспадала, добавляя образу воздушности и женственности. Их белый дуэт выгодно выделялся на фоне теплой гаммы вечера, но при этом идеально вписывался в атмосферу. Сдержанная элегантность, безупречный вкус и гармония — именно так выглядит идеальный светский выход звездной пары.