Назван лучший способ сохранить зелень на зиму

Заморозка является лучшим вариантом, чтобы надолго сохранить полезные вещества в зелени. Об этом aif.ru сообщил специалист по пищевым технологиям Дмитрий Зыков.
«Низкая температура в хорошей морозилке минус 18 С, и этого хватает, чтобы достаточно быстро заморозить зелень и остановить разрушение витаминов», — сказал он.
По его словам, согласно исследованиям, в такой заморозке сохраняется до 80−90% витамина C и практически все витамины группы B, а также эфирные масла, отвечающие за аромат и вкус.
Специалист рекомендовал для того, чтобы заморозка происходила быстрее, зелень упаковывать в пластиковые пакеты тонким слоем — не больше 1,5−2 см, чтобы она промерзала быстро.
RT рассказал, что продукты с растворимой клетчаткой могут помогать снижать уровень так называемого «плохого» холестерина за счет уменьшения всасывания липопротеинов низкой плотности в кишечнике и увеличения их выведения из организма.