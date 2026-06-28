Психолог назвала неожиданный признак старения

Психологический возраст человека часто проявляется в речи и поведении сильнее, чем дата рождения, указанная в паспорте. Об этом aif.ru рассказала клинический психолог Анна Сухова.
По ее словам, в когнитивно-поведенческой терапии выделяют устойчивые шаблоны поведения, которые создают впечатление возрастных изменений. Эти привычки мышления можно отследить и скорректировать, отметила специалист.
Сухова назвала четыре ключевых маркера, сигнализирующих о психологическом старении: ориентация на прошлое; противопоставление; жесткая привязанность к рутине; усталость и жалобы вместо интереса.
Телеканал «Царьград» писал, что личностные черты человека влияют на состояние здоровья гораздо сильнее, чем предполагалось ранее. Ученые установили, что главным препятствием для долголетия назван нейротизм. Это свойство психики, проявляющееся в постоянной тревожности и эмоциональной нестабильности.
Ранее RT сообщил, что исследования подтвердили эффективность анималотерапии — терапевтическое взаимодействие с животными.