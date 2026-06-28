Психолог назвала неожиданный признак старения

Телеканал «Царьград» писал, что личностные черты человека влияют на состояние здоровья гораздо сильнее, чем предполагалось ранее. Ученые установили, что главным препятствием для долголетия назван нейротизм. Это свойство психики, проявляющееся в постоянной тревожности и эмоциональной нестабильности.