Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первый в истории фестиваль «Янтарные паруса» в Калининграде прогремел на всю Балтику

В Калининграде впервые прошел фестиваль «Янтарные паруса», посвященный выпускникам этого года и 80-летнему юбилею Калининградской области. Праздник состоялся 27 июня в акватории реки Преголи и собрал более 12 тысяч жителей и гостей города.

11

В Калининграде впервые прошел фестиваль «Янтарные паруса», посвященный выпускникам этого года и 80-летнему юбилею Калининградской области. Праздник состоялся 27 июня в акватории реки Преголи и собрал более 12 тысяч жителей и гостей города.

В рамках фестиваля наградили лучших выпускников региона, выступили артисты Калининградского театра эстрады и областного симфонического оркестра. Завершилось мероприятие масштабным водно-световым шоу.

Главным символом праздника стал парусник, созданный по мотивам ботика Петра I. В водном представлении также приняли участие куренас «Русна», яхты «Надежда», «Вера» и «Мирный», флайбордисты, яхтсмены, сотрудники Музея Мирового океана и воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что теперь фестиваль станет ежегодным.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше