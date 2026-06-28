Первый в истории фестиваль «Янтарные паруса» в Калининграде прогремел на всю Балтику

В Калининграде впервые прошел фестиваль «Янтарные паруса», посвященный выпускникам этого года и 80-летнему юбилею Калининградской области. Праздник состоялся 27 июня в акватории реки Преголи и собрал более 12 тысяч жителей и гостей города.
В рамках фестиваля наградили лучших выпускников региона, выступили артисты Калининградского театра эстрады и областного симфонического оркестра. Завершилось мероприятие масштабным водно-световым шоу.
Главным символом праздника стал парусник, созданный по мотивам ботика Петра I. В водном представлении также приняли участие куренас «Русна», яхты «Надежда», «Вера» и «Мирный», флайбордисты, яхтсмены, сотрудники Музея Мирового океана и воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища.
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что теперь фестиваль станет ежегодным.